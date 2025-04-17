Киев
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Нефротект (Nefrotect)
Нефротект (Nefrotect)
Чернигов
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Подорожник
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Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
124.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2175,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
126.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4831,71
Экономия при брони:
-335,30 грн
4496,41
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
126.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2493,18
Экономия при брони:
-150,45 грн
2342,73
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4440,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4518,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
131.0 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4520,32
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Коростень, ул. Грушевского, 46
194.8 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4215,03
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
322.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4195,77
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
341.8 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4310,00
Экономия при брони:
-129,00 грн
4181,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Квасилов, ул. Ровенская, 2
366.7 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4595,90
Экономия при брони:
-42,40 грн
4553,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Здолбунов, ул. Парковая, 72
369.8 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4541,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
390.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4355,70
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
390.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4464,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
406.6 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2290,52
Экономия при брони:
-111,47 грн
2179,05
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
407.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4561,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
421.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4620,26
Экономия при брони:
-202,46 грн
4417,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, ул. Кравчука, 44/46
422.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4572,40
Экономия при брони:
-42,10 грн
4530,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
424.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4529,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
425.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4351,02
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
431.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3274,95
Экономия при брони:
-104,37 грн
3170,58
грн
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