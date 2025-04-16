Киев
Нефротект (Nefrotect)

Нефротект (Nefrotect)

Николаев (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4287,88
Экономия при брони: -276,93 грн
4010,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
179.8 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4617,54
Экономия при брони: -159,94 грн
4457,60 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
209.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4310,00
Экономия при брони: -129,00 грн
4181,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
229.6 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2820,30
Экономия при брони: -47,04 грн
2773,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
261.8 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2294,90
Экономия при брони: -115,85 грн
2179,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
262.6 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4561,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
264.8 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4707,50 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
282.0 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3274,95
Экономия при брони: -104,37 грн
3170,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
284.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4529,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
289.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4351,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
355.6 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4616,27
Экономия при брони: -198,47 грн
4417,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
365.6 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4195,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
401.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4750,37
Экономия при брони: -253,96 грн
4496,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
401.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4520,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
404.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2175,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4518,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4440,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
408.0 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2466,11
Экономия при брони: -123,38 грн
2342,73 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
459.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4437,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
464.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4355,70 грн
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