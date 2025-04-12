Препарат Левомак относится к антибактериальным лекарственным средствам группы хинолонов (фторхинолоны).

Действующее вещество — левофлоксацин. Левофлоксацин, являющийся антибиотиком третьего поколения, обладает широким спектром действия, применяется для лечения бактериальных инфекций. Был запатентован в 1987 г., а в 1996 г. получил одобрение FDA для медицинского применения в США. Входит в список основных лекарственных средств ВОЗ (Podder V., Sadiq N.M., 2019).

Механизм действия левофлоксацина



Левофлоксацин является бактерицидным антибиотиком класса фторхинолонов, который непосредственно ингибирует синтез ДНК бактерий.

Препарат угнетает бактериальный фермент ДНК-гиразу, и в результате этого угнетения бактериальная клетка перестает делиться (размножаться) и погибает.

Фармакологические свойства

Для препарата характерно выраженное бактерицидное действие, активен относительно грамположительных бактерий, а также чувствительных к пенициллину бактерий и резистентных микроорганизмов (особенно Streptococcus pneumoniae) и против грамотрицательных бактерий, особенно Pseudomonas aeruginosa. Угнетает рост микобактерий туберкулеза, но не чувствителен к спирохетам. Эффективен и против других распространенных микроорганизмов, а именно: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Legionella spp., Mycoplasma spp. и Chlamydia pneumoniae. Левофлоксацин проявляет более высокую активность in vitro против Mycobacterium tuberculosis, и именно ему отдается предпочтение из всех фторхинолонов в качестве противотуберкулезной терапии второго ряда (Podder V., Sadiq N. M., 2019). Применяется также в терапии для профилактики чумы, а также для снижения заболеваемости прогрессирующей ингаляционной формой сибирской язвы (Podder V., Sadiq N.M., 2019).

Фармакокинетика

Левофлоксацин быстро и почти полностью абсорбируется после перорального приема с пиковыми концентрациями в плазме крови в течение 1–2 ч. Он хорошо проникает во все ткани организма, включая слизистую оболочку бронхов и легкие, но проникновение в СМЖ относительно слабое. Левофлоксацин на 30–40% связан с белками плазмы крови. Только небольшое количество метаболизируется до неактивных метаболитов. Период полувыведения левофлоксацина составляет 6–8 ч, хотя он может быть продлен у больных с почечной недостаточностью. Левофлоксацин выводится в основном в неизмененном виде, главным образом, с мочой, содержащей менее 5% метаболитов. Не выводится с помощью гемодиализа или перитонеального диализа.

Показания к применению

Левофлоксацин одобрен FDA для лечения нозокомиальной пневмонии, внебольничной пневмонии, острого бактериального риносинусита, острого бактериального хронического бронхита, простатита, острого пиелонефрита, инфекций мочевыводящих путей (неосложненных или осложненных) и кожи.

В связи с повышенным риском развития серьезных побочных эффектов (например тендинита и разрыва сухожилия, периферической нейропатии) левофлоксацин назначается только больным с обострением хронического бронхита, острым бактериальным синуситом и неосложненными инфекциями мочевыводящих путей, для которых на данный момент не существует альтернативных вариантов лечения. В офтальмологии левофлоксацин также находит применение при лечении бактериального конъюнктивита (Podder V., Sadiq N.M., 2019).

Устойчивость к противомикробным препаратам во всем мире постоянно повышается, что вызвано неправильным применением антибиотиков.

Устойчивость патогенных бактерий к действующему веществу препарата обусловливает необходимость предварительного определения чувствительности к антибиотикам соответствующего патогенного микроорганизма.

Для снижения развития бактериальной резистентности FDA рекомендовало назначать левофлоксацин только в тех случаях, когда эффективность других антибактериальных лекарственных средств (которые применяют на начальном этапе терапии вышеуказанных инфекций) недостаточна.

Биодоступность левофлоксацина составляет 99%. Поэтому левофлоксацин можно применять взаимозаменяемо, как внутривенно, так и перорально (Podder V., Sadiq N.M., 2019).

Левомак не назначают сочетанно с:

- препаратами железа;

- антацидными препаратами (а если назначают, то за 2 ч до или через 2 ч после приема пищи), в состав которых входят алюминий, магний, сукральфат;

- препаратами, снижающими судорожный порог, в том числе с карбамазепином, вальпроевой кислотой и ее производными;

- этиловым спиртом;

- не смешивать со щелочными растворами, а также с гепарином и другими препаратами для парентерального введения, за исключением изотонического р-ра натрия хлорида, 5% р-ра глюкозы и р-ра Рингера.

Обратить особое внимание при сочетанном назначении при применении:

- Левомака и антагонистов витамина К — необходим контроль показателей коагуляции;

- Левомака с циклоспорином — увеличивается период полувыведения иммунодепрессанта циклоспорина;

- Левомака и амиодарона, пимозида, зипразидона и дифенгидрамина и других лекарственных средств этой группы. Речь идет о препаратах, удлиняющих интервал Q–T. Удлинение интервала Q–T может стать причиной изменений, которые ведут к фибрилляции желудочков сердца, его остановке и внезапному летальному исходу (Синопальников А.,2017).

Особенности применения препарата

1. Во время терапии левофлоксацином и после ее завершения еще в течение 3 сут запрещается находиться под прямыми солнечными лучами и посещать солярий, существует вероятность получить ожог кожи.

2. Для предотвращения кристаллурии больные должны получать достаточное количество жидкости и избегать приема антацидов для обеспечения надлежащей биодоступности препарата. Поскольку выведение левофлоксацина происходит главным образом через почки, поэтому при почечной недостаточности необходимо корректировать дозы препарата.

3. При введении раствора левофлоксацина в виде инъекций важно, чтобы он вводился медленно, во избежание гипотензии (Podder V., Sadiq N.M., 2019).

Вводить левофлоксацин внутривенно — более оптимальный способ для начальной эмпирической терапии у больных, находящихся в стационаре. А пероральный путь введения препарата может представлять собой как эффективный, так и экономичный режим для пациентов амбулаторного лечения легкой или средней тяжести или для продолжения терапии (Garsia–Vidal C. et al., 2003).

Не назначать препарат в следующих случаях:

- больным с повышенной чувствительностью к препаратам группы фторхинолонов, в частности к левофлоксцину;

- больным эпилепсией;

- при поражении сухожилий в период предыдущего лечения фторхинолонами;

- в период беременности и кормления грудью;

- детям в возрасте младше 18 лет.

Проявления побочных реакций

Первичные побочные эффекты левофлоксацина включают светочувствительность, тошноту, диарею, головную боль, тендинит, разрыв сухожилий, гипер- или гипогликемию, судороги, удлинение интервала Q–T и периферическую нейропатию.

Одними из серьезных и нежелательных явлений, возникающих при применении левофлоксацина, являются тендинит и разрыв сухожилия. Чаще всего это касается ахиллова сухожилия, что может привести к его разрыву. Тендинит — это развитие воспаления сухожилия в месте его соединения с костью. Иногда под тендинитом понимают любые болезненные состояния предплечья/запястья/кисти, независимо от их клинических особенностей. Больные в возрасте старше 60 лет и перенесшие операцию по трансплантации органов особенно часто подвержены такому явлению. Повреждения сухожилия могут повлечь за собой долгосрочные последствия, в том числе хроническую боль, ограничения подвижности и даже хирургическое вмешательство (Смиронова В., 2018).

В результате исследования было установлено, что при длительном применении левофлоксацина существует повышенный риск развития грибковой или бактериальной суперинфекции, например псевдомембранозного колита (Podder V. et al., 2019).

Метаанализ. Новые исследования

Подбор эффективного антимикробного препарата с соответствующей дозировкой и достаточной продолжительностью действия является краеугольным камнем лечения бактериальной инфекции. Однако чрезмерное применение антибиотиков может привести к появлению бактериальной устойчивости. Чтобы оптимизировать существующий режим дозирования для эффективного лечения бактериальной инфекции с сокращенной продолжительностью терапии, была разработана стратегия с применением высокодозовых коротких курсов антибиотиков. Левофлоксацин, один из фторхинолонов, является антибиотиком широкого спектра действия и проявляет концентрационнозависимую бактерицидную активность. Его антибактериальная активность тесно связана с отношением площади под кривой концентрация — время (AUC) к минимальной ингибирующей концентрации (MИК). Однако высокий показатель отношения пиковой концентрации в плазме крови к МИК может обусловливать развитие устойчивости патогенов к антибиотикам. Теоретически повышение дозы фторхинолонов при приемлемой дозировке даже при сокращении продолжительности лечения антибиотиками может позволить достичь по крайней мере такой же клинической эффективности, что и при низкой дозе при длительном курсе лечения. С 2013 г. Dunbar и соавторы продемонстрировали, что режим коротких курсов левофлоксацина в высоких дозах (750 мг/сут в течение 5 дней) был столь же эффективен, как и обычный режим дозирования левофлоксацина (500 мг/сут в течение 10 дней). Данные результаты были получены при проведении рандомизированного двойного слепого исследования у больных пневмонией. Кроме того, высокодозовый режим короткого курса был оценен в условиях осложненной инфекции мочевыводящих путей, острого пиелонефрита и острого синусита. Но до сих пор не было систематического обзора и метаанализа, сравнивающих эффективность и безопасность применения высокодозовых коротких курсов левофлоксацина и компараторов для лечения острых бактериальных инфекций. Поэтому и был проведен всесторонний метаанализ, чтобы предоставить более точные данные об эффективности и безопасности применения высокодозовых коротких курсов левофлоксацина для лечения бактериальных инфекций.

В дополнение к оценке клинической эффективности безопасность применения антибиотика является еще одной важной проблемой при лечении острой бактериальной инфекции с помощью высокодозовых коротких курсов левофлоксацина. В этом анализе все побочные реакции, возникающие на фоне применения высоких доз левофлоксацина коротким курсом и обычных схем лечения были одинаковыми. Поэтому на основе полученных результатов можно предположить, что высокие дозы левофлоксацина при коротких курсах терапии могут быть такими же безопасными, как и обычный режим лечения острых бактериальных инфекций. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить роль высокодозового краткосрочного курса левофлоксацина для лечения острых бактериальных инфекций (Chih-Wei Chen et al., 2019).

Заключение



Препарат Левомак оказывает выраженное бактерицидное действие. Создает в тканях органов высокие терапевтические концентрации. Считается эффективным антибиотиком при лечении внебольничных инфекций нижних дыхательных путей и других инфекций. Однако современные данные различных исследователей демонстрируют, что низкое качество таблеток левофлоксацина может быть важным фактором, вызывающим резистентность к левофлоксацину. Клиническая эффективность этого антибиотика широкого спектра действия зависит от качества таблеток левофлоксацина с точки зрения высвобождения и растворения in vivo внутри ЖКТ. Поскольку в развивающихся странах отмечались плохие результаты тестов контроля качества таблеток, требуется большой контроль качества препарата для предотвращения неудач терапии и устойчивости к антибиотикам (Ensieh Izadi et al., 2019).

