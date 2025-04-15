Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Левомак таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
Macleods Pharmaceuticals Ltd
223,67
Экономия при брони: -8,56 грн
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Левомак таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Левомак таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
269,00
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Левомак таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
Macleods Pharmaceuticals Ltd
214,31
Экономия при брони: -1,31 грн
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн