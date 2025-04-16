Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
269,00
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
262,66
Экономия при брони: -22,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
279,91
Экономия при брони: -13,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
278,86
Экономия при брони: -22,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
276,96
Экономия при брони: -14,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
273,23
Экономия при брони: -11,19 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
262,67
Экономия при брони: -22,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн