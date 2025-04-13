Киев (адрес не указан)
Доступно в 352 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
285,26
Экономия при брони: -33,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
263,59
Экономия при брони: -12,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн