Львов (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
280,21
Экономия при брони: -18,61 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Левомак таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
262,60
Экономия при брони: -2,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
269,00
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
262,60
Экономия при брони: -2,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
269,00
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
262,60
Экономия при брони: -2,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
277,02
Экономия при брони: -16,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
269,00
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
262,60
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10
Экономия при брони: -3,70 грн