Днепр (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
273,28
Экономия при брони: -10,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Левомак таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
Macleods Pharmaceuticals Ltd
222,75
Экономия при брони: -12,90 грн
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
277,81
Экономия при брони: -14,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн