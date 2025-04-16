Николаев (адрес не указан)
Доступно в 259 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
270,01
Экономия при брони: -8,78 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
281,79
Экономия при брони: -19,78 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
269,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
278,87
Экономия при брони: -16,63 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
277,63
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
258,21
Экономия при брони: -10,36 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
276,75
Экономия при брони: -15,92 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Левомак В/В раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер из поливинилхлорида 100 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
264,10 грн