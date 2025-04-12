Секрепат форте (Secrepat forte)
Секрепат форте инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит аминоацетат дигидроксиалюминия — 400 мг, гидроксид алюминия, сухой гель — 100 мг, карбонат кальция — 150 мг, трисиликат магния гидратированный — 50 мг.
Прочие ингредиенты: глицин, магния стеарат, эссенция (мята), полисорбат 80, сахарин натрия, сахароза.
Аминоацетат дигидроксиалюминия - 400 мг
Сухой гель гидроксида алюминия - 100 мг
Кальция карбонат - 150 мг
Магния трисиликат гидратированный - 50 мг
Фармакологические свойства
Секрепат форте — комбинированный сбалансированный антацидный лекарственный препарат для устранения изжоги и боли в желудке. Уменьшение выраженности болевого синдрома и изжоги обеспечиваются эффектами компонентов, входящих в состав препарата.
Карбонат кальция действует уже через несколько минут после приема, нейтрализуя соляную кислоту.
Трисиликат магния за счет флотирующего эффекта способствует формированию на поверхности желудочного содержимого антацидной пленки, которая покрывает стенку пищевода при рефлюксе. Соли алюминия (аминоацетат дигидроксиалюминия и гидроксид алюминия) в составе препарата Секрепат форте оказывают кислотонейтрализующее, обволакивающее, адсорбирующее действия, поддерживая рН около 4. Благодаря буферным свойствам нейтрализуют только избыток соляной кислоты, сохраняют физиологические условия пищеварения и не приводят к вторичной гиперсекреции желудочного сока. Цитопротекторное действие солей алюминия обусловлено способностью активировать собственные защитные факторы, в частности синтез простагландинов, которые стимулируют секрецию слизи и бикарбонатов в слизистой оболочке желудка, что приводит к накоплению эпидермального фактора роста в зоне дефекта и рубцевания язв.
В процессе нейтрализации не образуется углекислота, не возникает метеоризма и, как следствие, — вторичной гиперсекреции. Препарат действует местно. Всасывается только незначительное количество соединений алюминия, несколько больше — соединений магния, которые быстро выводятся из организма с мочой. Вследствие нейтрализации соляной кислоты гидроксиды алюминия и магния превращаются в хлориды и выводятся из организма с калом.
Показания Секрепат форте
симптоматическое лечение при болевом синдроме и изжоге при заболеваниях пищеварительного тракта: пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, диспепсия, острый и хронический гастрит с повышенной или нормальной кислотообразующей функцией желудка. Раздражение слизистой оболочки желудка, вызванное курением или погрешностями в диете (употребление алкоголя, кофе, сладостей, мучных изделий и т.д.). С профилактической целью — при длительном приеме НПВП, ГКС и других ульцерогенных препаратов.
Применение Секрепат форте
препарат Секрепат форте принимают внутрь. Таблетки медленно рассасывают или разжевывают. Взрослым назначают по 1–2 таблетки 4–6 раз в сутки, последний раз — непосредственно перед сном. Препарат рекомендуется принимать через 1–1,5 ч после еды. Курс лечения — 3–4 нед. При изжоге или болевом синдроме препарат принимают в такой же дозе, независимо от приема пищи (по требованию). Для защиты слизистой оболочки желудка от раздражающего действия ульцерогенных лекарственных препаратов принимают 1–2 таблетки Секрепат форте за 2 ч до их приема. Детям в возрасте 10–18 лет назначают ½ дозы для взрослых. Максимальная суточная доза для взрослых — 12 таблеток.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <30 мл/мин); нефролитиаз, обусловленный образованием камней, содержащих кальций; болезнь Альцгеймера; гипофосфатемия; запор, хроническая диарея, выраженная боль в животе неуточненного генеза, гиперкальциемия и/или состояния, приводящие к гиперкальциемии; возраст пациента до 10 лет.
Побочные эффекты
препарат обычно хорошо переносится больными. В Секрепат форте уравновешиваются возможные вяжущие свойства алюминия и кальция со слабительными свойствами магния. Однако могут возникать побочные реакции.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, крапивницу, ангионевротический отек и анафилаксию.
Метаболические нарушения. У больных, особенно с нарушениями функции почек, длительное применение в высоких дозах может приводить к гипермагниемии (при применении антацидов, содержащих магний) или гиперкальциемии и алкалозу. Могут также отмечать гиперкальциурию, гипералюминиемию.
Со стороны ЖКТ. Могут развиваться тошнота, рвота, дискомфорт в желудке, диарея, запор, обесцвечивание каловых масс.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. Возможны мышечная слабость, при длительном применении — остеомаляция.
Другие нарушения. У пациентов с почечной недостаточностью длительное применение солей алюминия и магния в высоких дозах может приводить к развитию энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии или ухудшить течение остеомаляции, индуцированной диализом.
При длительном применении магния трисиликата в повышенных дозах возможно образование силикатных камней в почках.
В случае выявления каких-либо нежелательных воздействий или необычных реакций необходима консультация врача относительно дальнейшего применения препарата.
НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
Не следует превышать рекомендованные дозы препарата. Препарат не следует принимать одновременно с большим количеством молока или молочных продуктов.
Если симптомы не исчезают, частично сохраняются или усиливаются через 10 дней лечения, необходимо провести обследование, чтобы выяснить их природу и пересмотреть схему лечения. Курс лечения не должен превышать 10 дней. Больным необходимо обратиться к врачу в случае уменьшения массы тела, возникновения затрудненного глотания и постоянного ощущения дискомфорта в животе, нарушения пищеварения, которое появилось впервые, изменений течения уже существующих нарушений пищеварения.
Алюминия гидроксид может привести к запору, а трисиликат магния гидратированный — обусловить гипокинезию кишечника, применение этого препарата в высоких дозах может вызвать или осложнить обструкцию кишечника и кишечную непроходимость, особенно у пациентов с повышенным риском таких осложнений, например у пациентов с почечной недостаточностью или лиц пожилого возраста.
Соли алюминия в целом плохо всасываются в ЖКТ, поэтому системные эффекты у пациентов с нормальной функцией почек возникают редко. Однако применение препарата в высоких дозах или длительный прием препарата, или даже применение препарата в обычных дозах у пациентов, рацион питания которых характеризуется низким содержанием фосфора, может приводить к уменьшению содержания фосфата в организме, что сопровождается усилением процессов резорбции в костной ткани и возникновением гиперкальциурии с повышенным риском остеомаляции (из-за связывания алюминия с фосфатом).
У пациентов с почечной недостаточностью могут наблюдаться повышенные плазменные концентрации как алюминия, так и магния. У таких пациентов длительное применение солей алюминия и магния в высоких дозах может приводить к развитию энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии или ухудшить течение остеомаляции, индуцированной диализом.
Алюминия гидроксид может быть опасным для пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе.
Соли кальция и магния не следует применять при гиперкальциурии. С осторожностью Секрепат форте назначают пациентам с нарушением функции почек, особенно находящимся на диализе, с метаболическими нарушениями и пациентам на низкофосфатной диете для снижения риска интоксикации алюминием, магнием и развития гипофосфатемии. При длительном применении препарата необходимо контролировать уровень алюминия, магния и кальция в плазме крови. Длительное применение препарата в высоких дозах может повышать риск образования камней в почках.
Больным с наследственными заболеваниями, сопровождающимися непереносимостью фруктозы, при мальабсорбции глюкозы-галактозы или недостаточности сахарозы-изомальтозы не следует принимать препарат из-за содержания сахарозы.
Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в состав препарата входит сахароза.
Период беременности и кормления грудью. В период беременности применение препарата возможно по назначению и под наблюдением врача в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Следует учитывать содержание ионов алюминия и магния, способных влиять на транзит в ЖКТ:
- соли магния могут вызвать диарею;
- соли алюминия могут быть причиной запора и ухудшать течение запора, часто отмечаемого в период беременности.
Наличие кальция в повышенных дозах, применяемых длительное время, повышает риск гиперкальциемии с кальцинозом различных органов, в частности почек.
Следует избегать длительного применения и превышения доз этого препарата.
При применении препарата у беременных следует избегать постоянного употребления молока (1 л содержит до 1,2 г элементарного кальция), а также молочных продуктов для предупреждения избытка кальция, который может приводить к так называемому молочно-щелочному синдрому (синдрому Бернетта), который является редким, но тяжелым заболеванием, и требует медицинской помощи.
При необходимости назначения препарата кормление грудью следует прекратить на весь период его применения.
Не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Дети. Применяют у детей в возрасте старше 10 лет.
Взаимодействия
следует соблюдать 2-часовой интервал между приемом препарата Секрепат форте и следующих лекарственных средств: этамбутол, хлорохин, циклины, дифлунизал, дифосфонаты, фексофенадин, натрия фторид, ГКС (описано взаимодействие с преднизолоном и дексаметазоном), индометацин, кайексалат, кетоконазол, ланзопразол, линкозамиды, фенотиазиновые нейролептики, пеницилламин, фосфор (добавки), тироксин.
Секрепат форте уменьшает всасывание некоторых лекарственных средств (тетрациклинов, фторхинолонов, изониазида, напроксена, хинидина, сердечных гликозидов (дигоксина), блокаторов гистаминовых рецепторов, блокаторов адренорецепторов, препаратов железа).
Препарат увеличивает всасывание леводопы, ацетилсалициловой и налидиксовой кислоты.
Тиазидные диуретики уменьшают экскрецию кальция с мочой и повышают его уровень в плазме крови. Из-за повышенного риска гиперкальциемии при одновременном применении тиазидных диуретиков необходимо регулярно контролировать уровень кальция в плазме крови.
В случае одновременного применения с фосфатами, соединениями фтора, левотироксинoм и эльтромбопагом происходит снижение всасывания последних.
Одновременное применение алюминия гидроксида и цитратов может приводить к повышению уровня алюминия, особенно у пациентов с почечной недостаточностью.
Передозировка
препарат в высоких дозах, а также при длительном применении (более 4 нед) может вызвать тошноту, рвоту, запор, диарею, снижение аппетита. Также могут возникать почечная недостаточность, особенно у пациентов с нарушением функции почек, гиперкальциемия, алкалоз, электролитные нарушения (снижение концентрации фосфатов и повышение концентрации магния и алюминия в плазме крови), которые наиболее вероятны при ХПН, мышечная слабость. Случаи острой передозировки и симптомы острой токсичности у людей не отмечены. При возникновении вышеуказанных симптомов необходимо прекратить прием препарата и промыть желудок.
Условия хранения
при температуре до 25 °C.