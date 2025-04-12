препарат обычно хорошо переносится больными. В Секрепат форте уравновешиваются возможные вяжущие свойства алюминия и кальция со слабительными свойствами магния. Однако могут возникать побочные реакции.

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, крапивницу, ангионевротический отек и анафилаксию.

Метаболические нарушения. У больных, особенно с нарушениями функции почек, длительное применение в высоких дозах может приводить к гипермагниемии (при применении антацидов, содержащих магний) или гиперкальциемии и алкалозу. Могут также отмечать гиперкальциурию, гипералюминиемию.

Со стороны ЖКТ. Могут развиваться тошнота, рвота, дискомфорт в желудке, диарея, запор, обесцвечивание каловых масс.

Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. Возможны мышечная слабость, при длительном применении — остеомаляция.

Другие нарушения. У пациентов с почечной недостаточностью длительное применение солей алюминия и магния в высоких дозах может приводить к развитию энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии или ухудшить течение остеомаляции, индуцированной диализом.

При длительном применении магния трисиликата в повышенных дозах возможно образование силикатных камней в почках.

В случае выявления каких-либо нежелательных воздействий или необычных реакций необходима консультация врача относительно дальнейшего применения препарата.

НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата. Препарат не следует принимать одновременно с большим количеством молока или молочных продуктов.

Если симптомы не исчезают, частично сохраняются или усиливаются через 10 дней лечения, необходимо провести обследование, чтобы выяснить их природу и пересмотреть схему лечения. Курс лечения не должен превышать 10 дней. Больным необходимо обратиться к врачу в случае уменьшения массы тела, возникновения затрудненного глотания и постоянного ощущения дискомфорта в животе, нарушения пищеварения, которое появилось впервые, изменений течения уже существующих нарушений пищеварения.

Алюминия гидроксид может привести к запору, а трисиликат магния гидратированный — обусловить гипокинезию кишечника, применение этого препарата в высоких дозах может вызвать или осложнить обструкцию кишечника и кишечную непроходимость, особенно у пациентов с повышенным риском таких осложнений, например у пациентов с почечной недостаточностью или лиц пожилого возраста.

Соли алюминия в целом плохо всасываются в ЖКТ, поэтому системные эффекты у пациентов с нормальной функцией почек возникают редко. Однако применение препарата в высоких дозах или длительный прием препарата, или даже применение препарата в обычных дозах у пациентов, рацион питания которых характеризуется низким содержанием фосфора, может приводить к уменьшению содержания фосфата в организме, что сопровождается усилением процессов резорбции в костной ткани и возникновением гиперкальциурии с повышенным риском остеомаляции (из-за связывания алюминия с фосфатом).

У пациентов с почечной недостаточностью могут наблюдаться повышенные плазменные концентрации как алюминия, так и магния. У таких пациентов длительное применение солей алюминия и магния в высоких дозах может приводить к развитию энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии или ухудшить течение остеомаляции, индуцированной диализом.

Алюминия гидроксид может быть опасным для пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе.

Соли кальция и магния не следует применять при гиперкальциурии. С осторожностью Секрепат форте назначают пациентам с нарушением функции почек, особенно находящимся на диализе, с метаболическими нарушениями и пациентам на низкофосфатной диете для снижения риска интоксикации алюминием, магнием и развития гипофосфатемии. При длительном применении препарата необходимо контролировать уровень алюминия, магния и кальция в плазме крови. Длительное применение препарата в высоких дозах может повышать риск образования камней в почках.

Больным с наследственными заболеваниями, сопровождающимися непереносимостью фруктозы, при мальабсорбции глюкозы-галактозы или недостаточности сахарозы-изомальтозы не следует принимать препарат из-за содержания сахарозы.

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в состав препарата входит сахароза.

Период беременности и кормления грудью. В период беременности применение препарата возможно по назначению и под наблюдением врача в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Следует учитывать содержание ионов алюминия и магния, способных влиять на транзит в ЖКТ:

соли магния могут вызвать диарею;

соли алюминия могут быть причиной запора и ухудшать течение запора, часто отмечаемого в период беременности.

Наличие кальция в повышенных дозах, применяемых длительное время, повышает риск гиперкальциемии с кальцинозом различных органов, в частности почек.

Следует избегать длительного применения и превышения доз этого препарата.

При применении препарата у беременных следует избегать постоянного употребления молока (1 л содержит до 1,2 г элементарного кальция), а также молочных продуктов для предупреждения избытка кальция, который может приводить к так называемому молочно-щелочному синдрому (синдрому Бернетта), который является редким, но тяжелым заболеванием, и требует медицинской помощи.

При необходимости назначения препарата кормление грудью следует прекратить на весь период его применения.

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.

Дети. Применяют у детей в возрасте старше 10 лет.