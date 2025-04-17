Секрепат форте (Secrepat forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
422,00
Экономия при брони: -84,80 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
490,31
Экономия при брони: -32,61 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
470,10
Экономия при брони: -54,35 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
376,08
Экономия при брони: -21,86 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
492,20
Экономия при брони: -69,10 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
461,95
Экономия при брони: -45,98 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
456,24
Экономия при брони: -18,94 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
295,32
Экономия при брони: -41,46 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
479,41
Экономия при брони: -67,89 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
442,94
Экономия при брони: -20,06 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
473,61
Экономия при брони: -57,64 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
473,61
Экономия при брони: -30,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
211,00
Экономия при брони: -42,40 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
418,20
Экономия при брони: -15,22 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
459,51
Экономия при брони: -47,68 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
173,52
Экономия при брони: -4,28 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
496,20
Экономия при брони: -71,60 грн