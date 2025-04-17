Секрепат форте (Secrepat forte)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
466,00
Экономия при брони: -23,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
492,20
Экономия при брони: -61,70 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
452,33
Экономия при брони: -29,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
201,12
Экономия при брони: -28,92 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
98,44
Экономия при брони: -12,34 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
486,27
Экономия при брони: -84,91 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
486,27
Экономия при брони: -28,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
490,27
Экономия при брони: -88,91 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
490,27
Экономия при брони: -32,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
196,88
Экономия при брони: -24,68 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
478,26
Экономия при брони: -76,58 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
441,87
Экономия при брони: -18,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
481,30
Экономия при брони: -79,62 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
355,74
Экономия при брони: -17,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
490,82
Экономия при брони: -74,72 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
490,82
Экономия при брони: -33,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
460,49
Экономия при брони: -17,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
86,76
Экономия при брони: -0,66 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50