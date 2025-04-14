Киев
Секрепат форте (Secrepat forte)

Секрепат форте (Secrepat forte)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 307 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
462,90 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
463,65 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
515,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
445,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
477,60
Экономия при брони: -60,23 грн
417,37 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
477,60
Экономия при брони: -17,66 грн
459,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
468,65 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
472,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
472,30 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
475,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
442,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
343,86
Экономия при брони: -22,48 грн
321,38 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
508,94
Экономия при брони: -30,88 грн
478,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
423,40 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
472,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
292,92
Экономия при брони: -28,86 грн
264,06 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
468,40 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
473,95 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
469,80 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
473,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
467,25 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
472,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
518,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
474,50 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
531,70 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
512,05 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
512,70 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
449,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
450,11
Экономия при брони: -28,48 грн
421,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
471,75 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
512,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
511,80 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
514,20 грн
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