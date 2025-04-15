Секрепат форте (Secrepat forte)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
518,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
472,32
Экономия при брони: -88,09 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
488,24
Экономия при брони: -30,54 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
201,12
Экономия при брони: -36,68 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
488,80
Экономия при брони: -64,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
393,76
Экономия при брони: -64,88 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
518,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
518,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
389,14
Экономия при брони: -56,59 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
449,91
Экономия при брони: -27,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
487,23
Экономия при брони: -130,25 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
487,23
Экономия при брони: -29,53 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
360,88
Экономия при брони: -32,00 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
518,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
295,86
Экономия при брони: -41,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
316,50
Экономия при брони: -69,84 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
D.s.
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
492,10
Экономия при брони: -67,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
488,20
Экономия при брони: -63,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
85,06
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
492,20
Экономия при брони: -81,10 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
518,90 грн