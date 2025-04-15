Секрепат форте (Secrepat forte)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
382,65
Экономия при брони: -16,49 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
466,18
Экономия при брони: -23,40 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
445,00
Экономия при брони: -65,00 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
495,00
Экономия при брони: -112,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
495,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
492,20
Экономия при брони: -73,90 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
475,92
Экономия при брони: -18,22 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
268,31
Экономия при брони: -14,59 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
499,72
Экономия при брони: -24,79 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
476,70
Экономия при брони: -49,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
435,09
Экономия при брони: -22,16 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
466,54
Экономия при брони: -23,15 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
477,07
Экономия при брони: -50,07 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
477,07
Экономия при брони: -33,53 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
496,74
Экономия при брони: -68,35 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
298,04
Экономия при брони: -28,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
385,62
Экономия при брони: -77,86 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
486,75
Экономия при брони: -55,25 грн