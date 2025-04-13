Секрепат форте (Secrepat forte)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 601 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
347,04
Экономия при брони: -7,12 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
173,52
Экономия при брони: -2,16 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
402,24
Экономия при брони: -62,96 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
572,50
Экономия при брони: -122,96 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
92,69
Экономия при брони: -17,28 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
437,43
Экономия при брони: -19,53 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
367,84
Экономия при брони: -79,01 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
470,01
Экономия при брони: -120,64 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
448,89
Экономия при брони: -26,01 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
270,54
Экономия при брони: -16,08 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
433,80
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50