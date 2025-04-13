Киев
Секрепат форте (Secrepat forte)

Секрепат форте (Secrepat forte)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 601 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
474,15 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
514,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
402,49 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
419,35 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
445,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
410,55 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
419,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
347,04
Экономия при брони: -7,12 грн
339,92 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
173,52
Экономия при брони: -2,16 грн
171,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
402,24
Экономия при брони: -62,96 грн
339,28 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
85,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
334,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
437,55 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
475,75 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
572,50
Экономия при брони: -122,96 грн
449,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
92,69
Экономия при брони: -17,28 грн
75,41 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
437,43
Экономия при брони: -19,53 грн
417,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
451,85 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
454,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
443,80 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
472,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
367,84
Экономия при брони: -79,01 грн
288,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
473,60 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
474,55 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
377,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
372,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
470,01
Экономия при брони: -120,64 грн
349,37 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
448,89
Экономия при брони: -26,01 грн
422,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
270,54
Экономия при брони: -16,08 грн
254,46 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
433,80
Экономия при брони: -5,50 грн
428,30 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
377,90 грн
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