Секрепат форте (Secrepat forte)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
189,40
Экономия при брони: -22,44 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
439,11
Экономия при брони: -23,29 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
448,80
Экономия при брони: -25,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
480,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
483,23
Экономия при брони: -25,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
470,05
Экономия при брони: -54,42 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
470,05
Экономия при брони: -27,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
426,79
Экономия при брони: -23,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
399,72
Экономия при брони: -21,62 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
468,10
Экономия при брони: -64,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
464,67
Экономия при брони: -60,65 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
464,67
Экономия при брони: -21,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
463,42
Экономия при брони: -47,97 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
479,04
Экономия при брони: -21,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
196,88
Экономия при брони: -29,92 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
391,70
Экономия при брони: -21,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
479,64
Экономия при брони: -64,19 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
464,00
Экономия при брони: -21,22 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
196,88
Экономия при брони: -29,92 грн
Секрепат форте таблетки жевательные блистер №50
516,30 грн