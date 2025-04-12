назначают взрослым и детям в возрасте старше 12 лет.

При проведении офтальмоскопии используют однократную инстилляцию 2,5% р-ра. Как правило, для достижения мидриаза достаточно введения 1 капли 2,5% р-ра препарата в конъюнктивальный мешок. Максимальный мидриаз достигается через 15–30 мин и сохраняется на достаточном уровне на протяжении 1–3 ч. В случае необходимости поддержания мидриаза на протяжении продолжительного времени, через 1 ч возможна повторная инстилляция препарата.

У взрослых и детей в возрасте старше 12 лет при недостаточном расширении зрачка, а также у больных с ригидной радужной оболочкой (выраженная пигментация) для диагностического расширения зрачка возможно использование 10% р-ра в тех же дозах.

Для проведения диагностических процедур однократная инстиляция 2,5% р-ра используется:

- как провокационный тест у пациентов с узким профилем угла передней камеры и подозрением на закрытоугловую глаукому. Если разность между значениями внутриглазного давления до закапывания препарата и после расширения зрачка составляет от 3 до 5 мм рт. ст., провокационный тест считается положительным;

- для дифференциальной диагностики типа инъекции глазного яблока: если через 5 мин после инстилляции отмечается сужение сосудов глазного яблока, инъекция расценивается как поверхностная.

При сохранении гиперемии глаза необходимо обследовать пациента на наличие иридоциклита или склерита, так как это свидетельствует о расширении сосудов в более глубоко расположенных тканях глаза.

При увеите 2,5% или 10% р-р используется для предотвращения развития и разрыва уже образовавшихся задних синехий, а также для уменьшения экссудации в переднюю камеру глаза. С этой целью одну каплю препарата инстиллируют в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (глаз) 2–3 раза в сутки.

При глаукомоциклитическом кризе вазоконстрикторный эффект фенилэфрина вызывает гипотензивный эффект, который более выражен при использовании 10% р-ра. Для предупреждения глаукомоциклитических кризов 10% р-р препарата инстиллируют 2–3 раза в сутки.

При подготовке пациентов к хирургическим вмешательствам за 30–60 мин до операции для достижения мидриаза проводится однократная инстилляция 10% р-ра. После вскрытия оболочек глазного яблока повторные инстилляции препарата не допускаются!

Перед использованием глазных капель следует снять алюминиевый колпачок с флакона, аккуратно открыть резиновую пробку и надеть на флакон прилагающуюся насадку-капельницу, предварительно вынув ее из герметичной обертки. Для проведения инстилляции нужно снять с насадки-капельницы колпачок, перевернуть флакон кверху дном и надавить на мягкую поверхность насадки-капельницы.