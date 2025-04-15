Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
239,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
342,09
Экономия при брони: -57,55 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
239,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
230,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
230,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
324,10
Экономия при брони: -26,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
346,59
Экономия при брони: -12,96 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
346,17
Экономия при брони: -63,53 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,53
Экономия при брони: -27,49 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
246,37
Экономия при брони: -27,20 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
239,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
239,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
344,65
Экономия при брони: -60,18 грн