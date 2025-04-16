Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
239,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
248,16
Экономия при брони: -33,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
231,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
267,00
Экономия при брони: -12,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
344,35
Экономия при брони: -63,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
267,25
Экономия при брони: -13,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
337,55
Экономия при брони: -60,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
342,50
Экономия при брони: -65,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
249,94
Экономия при брони: -12,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
328,40
Экономия при брони: -58,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
348,91
Экономия при брони: -64,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
248,43
Экономия при брони: -10,17 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
239,40 грн