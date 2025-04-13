Киев (адрес не указан)
Доступно в 735 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
306,20
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
318,50
Экономия при брони: -21,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
239,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
316,75
Экономия при брони: -35,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
239,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma