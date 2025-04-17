Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
312,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
313,90
Экономия при брони: -9,42 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
312,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
331,40
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
349,62
Экономия при брони: -65,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
353,89
Экономия при брони: -43,34 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
330,80
Экономия при брони: -31,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
244,99
Экономия при брони: -16,35 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
322,30
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
346,01
Экономия при брони: -53,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
341,64
Экономия при брони: -47,36 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
312,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
336,63
Экономия при брони: -44,42 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
312,30 грн