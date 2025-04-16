Николаев (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
339,02
Экономия при брони: -57,34 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
312,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
268,37
Экономия при брони: -13,94 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
312,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
356,51
Экономия при брони: -62,26 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
321,30
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
312,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
312,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
355,18
Экономия при брони: -67,69 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
290,34
Экономия при брони: -15,29 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
249,15
Экономия при брони: -9,19 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
350,82
Экономия при брони: -63,55 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
330,70
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
244,83
Экономия при брони: -10,61 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
341,75
Экономия при брони: -54,63 грн