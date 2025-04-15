Львов (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
239,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
252,95
Экономия при брони: -14,63 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
319,10
Экономия при брони: -27,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
324,10
Экономия при брони: -32,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
321,70
Экономия при брони: -30,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
351,46
Экономия при брони: -68,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
351,65
Экономия при брони: -58,65 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
320,00
Экономия при брони: -28,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
320,70
Экономия при брони: -29,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
319,80
Экономия при брони: -28,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
328,30
Экономия при брони: -36,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
320,70
Экономия при брони: -29,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ирифрин капли глазные 2.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
344,43
Экономия при брони: -61,45 грн