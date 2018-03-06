Фармакодинамика.

Бримонидин является агонистом α2-адренорецепторов, который в тысячи раз более селективен для α2-адренорецепторов, чем для α1-адренорецепторов.

Такая селективность является причиной отсутствия мидриаза и сужения микрососудов, связанных с ксенотрансплантатами сетчатки человека.

Местное применение бримонидина тартрата у человека снижает внутриглазное давление с минимальным влиянием на показатели сердечно-сосудистой и легочной деятельности.

Бримонидина тартрат 0,2% характеризуется быстрым началом действия, пиковый гипотонический эффект относительно глаз достигается в течение 2 часов после применения. В рамках исследований бримонидина тартрат 0,2% снижал внутриглазное давление в среднем на 4–6 мм рт.ст.

Результаты исследований на животных и человеке свидетельствуют о том, что бримонидина тартрат имеет двойной механизм действия. Считается, что бримонидина тартрат 0,2% снижает ВГД вследствие уменьшения продукции водянистой влаги и повышения увеосклерального оттока.

Фармакокинетика.

После глазного применения 0,2% бримонидина тартрата дважды в день в течение 10 дней его концентрации в плазме крови были низкими (средняя Сmax составляла 0,06 нг/мл). Повторные закапывания (2 раза в день в течение 10 дней) приводили к его незначительному накоплению в крови. Площадь под кривой плазменной концентрации во времени через 12 часов составила в равновесном состоянии (AUC 0–12час) 0,31 нг/ч/мл по сравнению с 0,23 нг/ч/мл после первой дозы. Период полувыведения из системного кровообращения у человека после местного применения составлял около 3 часа. Степень связывания бримонидина с белками плазмы крови после местного применения у человека составляет около 29%.

В тканях глаза бримонидин обратимо связывается с меланином in vitro и in vivo. После двух недель применения в глаз концентрации бримонидина в радужной оболочке и собственной сосудистой оболочке глаза были в 3–17 раз выше, чем после однократной дозы. В случае отсутствия меланина накопления не наблюдается.

Значение связывания с меланином не выяснено. Однако биомикроскопическое исследование пациентов, получавших бримонидина тартрат 0,2% до 1 года, не показало наличия каких-либо существенных побочных реакций относительно глаз. У обезьян, получавших дозы примерно в 4 раза превышающие рекомендованную дозу бримонидина тартрата, не было выявлено значительной глазной токсичности.

У человека бримонидин хорошо всасывается и быстро выводится после перорального приема. Существенная часть дозы (около 75%) выводится с мочой в виде метаболитов за 5 дней. Результаты исследований in vitro, которые проводились с использованием печени животных и человеческой печени, свидетельствуют о том, что его метаболизм обусловлен преимущественно альдегидоксидазой и цитохромом Р450. Считается, что системное выведение по большей части обусловлено печеночным метаболизмом. Экскреция с мочой является главным путем выведения бримонидина и его метаболитов.

Пациенты пожилого возраста

Сmax, AUC и период полувыведения бримонидина после применения однократной дозы пациентами пожилого возраста старше 65 лет были такими же, как у взрослых молодого возраста, что свидетельствует о том, что возраст не влияет на системную абсорбцию и выведение лекарственного средства.