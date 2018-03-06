Бримонал 0,2% (Brimonal 0,2%) (171251) - инструкция по применению ATC-классификация
Бримонал 0,2% инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: 1 мл раствора содержит бримонидина тартрата 2 мг;
1 мл содержит 23 капель;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, кислота винная, натрия тартрат, гипромеллоза, бензалкония хлорид, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, слегка вязкий раствор зеленовато-желтого цвета без видимых механических частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Противоглаукомные и миотические средства.
Код АТС S01E A05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бримонидин является агонистом α2-адренорецепторов, который в тысячи раз более селективен для α2-адренорецепторов, чем для α1-адренорецепторов.
Такая селективность является причиной отсутствия мидриаза и сужения микрососудов, связанных с ксенотрансплантатами сетчатки человека.
Местное применение бримонидина тартрата у человека снижает внутриглазное давление с минимальным влиянием на показатели сердечно-сосудистой и легочной деятельности.
Бримонидина тартрат 0,2% характеризуется быстрым началом действия, пиковый гипотонический эффект относительно глаз достигается в течение 2 часов после применения. В рамках исследований бримонидина тартрат 0,2% снижал внутриглазное давление в среднем на 4–6 мм рт.ст.
Результаты исследований на животных и человеке свидетельствуют о том, что бримонидина тартрат имеет двойной механизм действия. Считается, что бримонидина тартрат 0,2% снижает ВГД вследствие уменьшения продукции водянистой влаги и повышения увеосклерального оттока.
Фармакокинетика.
После глазного применения 0,2% бримонидина тартрата дважды в день в течение 10 дней его концентрации в плазме крови были низкими (средняя Сmax составляла 0,06 нг/мл). Повторные закапывания (2 раза в день в течение 10 дней) приводили к его незначительному накоплению в крови. Площадь под кривой плазменной концентрации во времени через 12 часов составила в равновесном состоянии (AUC 0–12час) 0,31 нг/ч/мл по сравнению с 0,23 нг/ч/мл после первой дозы. Период полувыведения из системного кровообращения у человека после местного применения составлял около 3 часа. Степень связывания бримонидина с белками плазмы крови после местного применения у человека составляет около 29%.
В тканях глаза бримонидин обратимо связывается с меланином in vitro и in vivo. После двух недель применения в глаз концентрации бримонидина в радужной оболочке и собственной сосудистой оболочке глаза были в 3–17 раз выше, чем после однократной дозы. В случае отсутствия меланина накопления не наблюдается.
Значение связывания с меланином не выяснено. Однако биомикроскопическое исследование пациентов, получавших бримонидина тартрат 0,2% до 1 года, не показало наличия каких-либо существенных побочных реакций относительно глаз. У обезьян, получавших дозы примерно в 4 раза превышающие рекомендованную дозу бримонидина тартрата, не было выявлено значительной глазной токсичности.
У человека бримонидин хорошо всасывается и быстро выводится после перорального приема. Существенная часть дозы (около 75%) выводится с мочой в виде метаболитов за 5 дней. Результаты исследований in vitro, которые проводились с использованием печени животных и человеческой печени, свидетельствуют о том, что его метаболизм обусловлен преимущественно альдегидоксидазой и цитохромом Р450. Считается, что системное выведение по большей части обусловлено печеночным метаболизмом. Экскреция с мочой является главным путем выведения бримонидина и его метаболитов.
Пациенты пожилого возраста
Сmax, AUC и период полувыведения бримонидина после применения однократной дозы пациентами пожилого возраста старше 65 лет были такими же, как у взрослых молодого возраста, что свидетельствует о том, что возраст не влияет на системную абсорбцию и выведение лекарственного средства.
Показания
Открытоугольная глаукома или повышенное внутриглазное давление (ВГД).
Монотерапия у пациентов, которым противопоказано применение местных β-блокаторов.
В составе комплексной терапии с другими препаратами для снижения ВГД, когда монотерапия не дает желаемого результата.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
Одновременное применение с ингибиторами моноаминоксидазы и антидепрессантами, влияющими на норадренергическую передачу (например трициклические и тетрациклические антидепрессанты, миансерин).
Детский возраст (младше 18 лет).
Период кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Противопоказано одновременное применение с ингибиторами моноаминоксидазы и антидепрессантами, влияющими на норадренергическую передачу (например трициклические и тетрациклические антидепрессанты, миансерин).
Хотя специфическое взаимодействие бримонидина с лекарственными средствами не исследовалась, следует учитывать возможность аддитивного или усиливающего влияния препарата на действие лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему (алкоголя, барбитуратов, опиатов, седативных средств и анестетиков).
Данные об уровне катехоламинов в плазме крови после применения бримонидина отсутствуют.
Однако следует с осторожностью назначать пациентам, которые применяют лекарственные средства, которые могут повлиять на метаболизм и увеличивают концентрацию аминов в плазме крови (например, хлорпромазин, метилфенидат, резерпин).
У некоторых пациентов после применения бримонидина тартрата наблюдалось клинически незначительное снижение артериального давления, поэтому следует с осторожностью применять одновременно бримонидин, гипотензивные средства и сердечные гликозиды.
Рекомендовано наблюдение в начале лечения (или при увеличении дозы препарата) при комбинированной терапии с системными средствами (независимо от их фармацевтической формы), которые могут взаимодействовать с агонистами α-адренорецепторов или влиять на их эффективность (например, агонистами или антагонистами адренорецепторов изопреналином, празозином ).
Особенности применения
Следует с осторожностью применять препарат пациентам с тяжелой, неустойчивой и неконтролируемой формой сердечно-сосудистых заболеваний.
Для пациентов пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
У некоторых пациентов, которые получали бримонидина тартрат 0,2%, наблюдались аллергические реакции со стороны глаз. При возникновении аллергической реакции применение препарата Бримонал 0,2% следует прекратить.
Следует с осторожностью применять Бримонал 0,2% пациентам с депрессией, недостаточностью мозгового кровообращения и коронарной недостаточностью, синдромом Рейно, ортостатической гипотензии и облитерирующим тромбангиитом.
Влияние средства Бримонал 0,2% на пациентов с печеночной или почечной недостаточностью не исследовалось, поэтому следует быть осторожным при применении средства для пациентов с соответствующими заболеваниями.
Бримонал 0,2% содержит консервант — бензалкония хлорид, который всасывается мягкими контактными линзами. При пользовании мягкими (гидрофильными) контактными линзами не следует применять их в течение 15 минут после применения средства Бримонал 0,2%. Если применяется более чем одно офтальмологическое средство наружно, интервал времени между применением различных лекарственных средств должен быть 5–15 минут.
Способ применения и дозы
Препарат назначать взрослым.
Рекомендуется закапывать одну каплю препарата Бримонал 0,2% в пораженный глаз дважды в сутки с интервалом 12 часов.
Коррекция дозы для людей пожилого возраста не требуется.
Как и при применении любых глазных капель, рекомендуется нажать на протяжении одной минуты на участок слезного мешка во внутреннем уголке глаза для снижения системной абсорбции. Это следует сделать сразу после закапывания каждой капли. Если назначено более одного вида глазных капель, их следует закапывать с интервалом 5–15 мин.
Дети
Эффективность и безопасность применения бримонидина детям не исследованы.
Побочные реакции после случайного проглатывания бримонидина у детей также были зарегистрированы. Они включали угнетение ЦНС, временную кому, нарушение сознания, летаргию, сонливость, артериальную гипотензию, брадикардию, гипотермию, бледность, угнетение дыхания, апноэ, требующие интенсивной терапии, интубации соответственно.
Симптомы полностью исчезли в течение 6˗24 часов у всех субъектов.
Побочные реакции
В каждой группе нежелательные явления определены в порядке уменьшения их тяжести. Частота определена следующим образом: очень частые (>1/10); частые (<1/10); нечастые (<1/100); редкие (<1/1000); очень редкие (<1/10000); неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным).
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.
Нечастые: сердцебиение, аритмии (в том числе брадикардия и тахикардия).
Нарушения со стороны нервной системы.
Очень частые: головная боль, сонливость.
Частые: головокружение, нарушение вкуса.
Очень редкие: обмороки.
Нарушения со стороны органов зрения.
Очень частые: раздражение глаз (гиперемия глаза, ощущение жжения и покалывания, ощущение инородного тела, фолликулы конъюнктивы, зуд в глазах), затуманенное зрение, аллергический блефарит, аллергический блефароконъюнктивит, аллергический конъюнктивит, аллергические реакции глаз и фолликулярный конъюнктивит.
Частые: местное раздражение (гиперемия века, отек века, блефарит, боль глаз и слезотечение, выделения из конъюнктивы, отек конъюнктивы), светобоязнь, эрозия, сухость глаз, побледнение конъюнктивы, нарушение зрения, конъюнктивит.
Очень редкие: ирит (передний увеит), миоз.
Нарушения со стороны органов дыхания, грудной полости, средостения.
Частые: симптомы верхних дыхательных путей.
Нечастые: сухость в носу.
Редкие: одышка.
Расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.
Очень частые: сухость во рту.
Частые: желудочно-кишечные симптомы.
Сосудистые расстройства.
Очень частые: артериальная гипертензия, гипотензия.
Нарушения общего характера и состояния, связанные с местом применения.
Очень частые: усталость.
Частые: астения.
Нарущения со стороны иммунной системы.
Нечастые: системные аллергические реакции.
Нарушения со стороны психики.
Нечастые: депрессия.
Очень редкие: бессонница.
Во время пострегистрационного применения бримонидина в клинической практике были зарегистрированы следующие побочные реакции (частота случаев неизвестна, так как они были зарегистрированы спонтанно в популяции неизвестного количества).
Нарушения со стороны органов зрения:
иридоциклит (передний увеит), зуд век.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки:
кожные реакции, включая эритему, отек лица, зуд, сыпь и вазодилатацию.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
После вскрытия хранить не более 28 суток.
Упаковка
По 5 мл или 10 мл в пластиковом флаконе-капельнице, закрытом колпачком с контролем первого вскрытия.
По 1 флакону-капельнице в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «УНИМЕД ФАРМА»/«UNIMED PHARMA Ltd».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Ориешкова 11, 821 05 Братислава, Словацкая Республика/Orieskova 11 821 05 Bratislava, Slovak Republic.