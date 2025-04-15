Бримонал 0,2% (Brimonal 0,2%)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
536,01
Экономия при брони: -59,21 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,30
Экономия при брони: -40,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,30
Экономия при брони: -40,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
534,59
Экономия при брони: -51,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
534,90
Экономия при брони: -51,44 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50
Экономия при брони: -40,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
476,60
Экономия при брони: -12,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
476,60
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
D.s.
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
512,50
Экономия при брони: -47,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
494,30
Экономия при брони: -29,70 грн