применяют местно. Закапывают в конъюнктивальный мешок пораженного глаза по 1 капле 3 раза в сутки с интервалом между введениями 8 ч.

Гель: наносить 1 раз в сутки в любое удобное для пациента время в течение периода, пока наблюдается эритема лица. Рекомендуемая максимальная суточная доза суммарно составляет 1 г геля и делится на 5 доз размером с горошину.