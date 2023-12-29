БРИМОНИДИН (BRIMONIDINUM) Действующее вещество
Форма выпуска: глазные капли, гель.
бримонидин — селективный α2-адреномиметик, оказывающий стимулирующее действие на α2-адренорецепторы. Гипотензивное действие бримонидина обеспечивается за счет снижения образования и повышения оттока внутриглазной жидкости по увеосклеральному тракту.
капли: открытоугольная глаукома. Повышенное глазное давление (как монотерапия, так и в комбинации с другими препаратами, снижающими внутриглазное давление).
Гель: симптоматическое лечение эритемы лица у пациентов взрослого возраста с розацеа.
применяют местно. Закапывают в конъюнктивальный мешок пораженного глаза по 1 капле 3 раза в сутки с интервалом между введениями 8 ч.
Гель: наносить 1 раз в сутки в любое удобное для пациента время в течение периода, пока наблюдается эритема лица. Рекомендуемая максимальная суточная доза суммарно составляет 1 г геля и делится на 5 доз размером с горошину.
повышенная чувствительность к бримонидину, одновременная терапия ингибиторами МАО, период беременности и кормления грудью, детский возраст до 2 лет, недостаточная масса тела (до 20 кг), одновременно с трициклическими или тетрациклическими антидепрессантами, влияющие на норадренергическую передачу.
со стороны органа зрения: эрозия роговицы, ячмень, местные аллергические реакции слизистой оболочки глаз, блефарит, блефароконъюнктивит, отек век, фолликулез конъюнктивы глаз, кератит, слезотечение, конъюнктивит, сухость и раздражение слизистой оболочки глаз, ощущение инородного тела в глазах, нарушение четкости зрительного восприятия, выпадение поля зрения, катаракта, кровоизлияние в конъюнктиву, кровоизлияние в стекловидное тело, фоточувствительность, функциональное поражение стекловидного тела, ирит, миоз.
Со стороны ЦНС: головная боль, сонливость, бессонница, головокружение.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД, снижение АД, брадикардия, тахикардия.
Со стороны органов дыхания: бронхит, кашель, одышка, сухость слизистой оболочки носа, апноэ, ринит, синусит.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диспепсия, сухость слизистой оболочки полости рта.
Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: местные кожные реакции (эритема, зуд, отек лица, сыпь).
Лабораторные показатели: гиперхолестеринемия.
Другие: общие аллергические реакции, астения, утомляемость, изменение вкусовых ощущений.
бримонидин необходимо с осторожностью применять у пациентов со следующими заболеваниями: ортостатическая гипотензия, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, цереброваскулярные заболевания, приводящие к церебральной недостаточности, почечная недостаточность (клиренс креатинина <40 мл/мин), печеночная недостаточность, депрессия, синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит.
Пациентам, которые носят мягкие контактные линзы, перед инстилляцией препарата необходимо их снять. Контактные линзы можно снова надеть через 15 мин.
при применении более одного местного офтальмологического средства препараты применяют с интервалом 5 мин.
Следует с осторожностью применять бримонидин с трициклическими антидепрессантами, которые могут влиять на метаболизм аминов и их распределение в сосудистом русле.
угнетение ЦНС, сонливость, потеря сознания, снижение АД, брадикардия, снижение температуры тела, цианоз кожных покровов, апноэ.