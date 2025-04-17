Бримонал 0,2% (Brimonal 0,2%)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
476,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
476,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
538,28
Экономия при брони: -72,97 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,30
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
502,85
Экономия при брони: -31,17 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
494,14
Экономия при брони: -51,05 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
491,52
Экономия при брони: -44,51 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
504,90
Экономия при брони: -24,60 грн