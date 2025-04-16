Бримонал 0,2% (Brimonal 0,2%)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
491,99
Экономия при брони: -60,95 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
502,42
Экономия при брони: -27,71 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
478,80
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,20
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
494,23
Экономия при брони: -51,23 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
484,40
Экономия при брони: -7,20 грн