Бримонал 0,2% (Brimonal 0,2%)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
460,20
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
525,10
Экономия при брони: -53,83 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
498,66
Экономия при брони: -25,04 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
476,60
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
474,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
474,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
476,60
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
522,47
Экономия при брони: -19,09 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
476,60
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
510,90
Экономия при брони: -27,66 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
499,04
Экономия при брони: -60,20 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
474,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
515,68
Экономия при брони: -50,61 грн