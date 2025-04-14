Бримонал 0,2% (Brimonal 0,2%)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 263 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,50 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
521,51
Экономия при брони: -38,05 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
521,97
Экономия при брони: -38,52 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
602,83
Экономия при брони: -54,99 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
520,60
Экономия при брони: -37,14 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
493,85
Экономия при брони: -53,08 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
505,30
Экономия при брони: -23,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
531,21
Экономия при брони: -53,81 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
536,78
Экономия при брони: -27,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
523,53
Экономия при брони: -40,08 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma