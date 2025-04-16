Бримонал 0,2% (Brimonal 0,2%)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
476,60
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
502,66
Экономия при брони: -69,54 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
474,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
497,94
Экономия при брони: -54,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
520,76
Экономия при брони: -76,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
501,61
Экономия при брони: -39,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
531,21
Экономия при брони: -59,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
527,32
Экономия при брони: -65,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
495,71
Экономия при брони: -52,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
501,75
Экономия при брони: -58,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
526,56
Экономия при брони: -55,29 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
498,18
Экономия при брони: -55,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Бримонал 0,2% капли глазные, раствор 0.2 % флакон-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma