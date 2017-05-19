при применении препарата у больных с нарушением функции почек или печени легкой или умеренной степени либо сниженной функцией щитовидной железы, гипофиза или коры надпочечников требуется особая осторожность.

У больных пожилого возраста существует риск развития пролонгированной гипогликемии, поэтому им глибенкламид назначают с особой осторожностью и тщательно контролируют их состояние в начале лечения. В этой возрастной группе при определенных условиях сначала целесообразнее применять препараты сульфонилмочевины с более коротким временем действия. Больные диабетом с признаками церебрального склероза и больные, с которыми затруднен контакт в целом, более склонны к угрозе развития гипогликемии. Значительные интервалы между приемами пищи, недостаточное обеспечение углеводами, непривычная физическая нагрузка, диарея или рвота могут вызвать повышение риска развития гипогликемии.

При одновременном применении препарата Глибенкламид с клонидином, блокаторами β-адренорецепторов, гуанетидином и резерпином может нарушаться восприятие больным симптомов — предвестников гипогликемии.

Действие препарата Глибенкламид может непредвиденным образом усилиться или ослабиться при употреблении алкоголя неоднократно в значительном количестве и при его постоянном употреблении.

Постоянное злоупотребление слабительными средствами может привести к ухудшению состояния обмена веществ.

При несоблюдении схемы лечения, недостаточном гипогликемизирующем действии препарата или наличии стрессовых ситуаций (травма, операция, инфекционное заболевание, которое сопровождается повышением температуры тела) уровень глюкозы в крови может повышаться иногда настолько, что может требоваться временный перевода больного на инсулин. Симптомами гипергликемии могут быть ощущения сильной жажды, сухость во рту, частое мочеиспускание, зуд, сухость кожи, грибковые или инфекционные заболевания кожи и снижение работоспособности. Больной должен знать, что при появлении других заболеваний во время лечения препаратом Глибенкламид он должен немедленно проконсультироваться с врачом.

У больных с недостаточностью в организме глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы лечение препаратами сульфонилмочевины, в том числе глибенкламидом, может вызвать гемолитическую анемию, поэтому следует решить вопрос о переведении на препараты, альтернативные производным сульфонилмочевины.

У больных с наследственной непереносимостью галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции Глибенкламид применять не следует.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение глибенкламида у беременных и в период кормления грудью противопоказано.

Дети. Не применять у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Больным следует применять меры безопасности для предотвращения гипогликемии во время управления транспортным средством и работы с другими механизмами. Это особенно важно для тех больных, у которых часто бывают случаи гипогликемии или отсутствуют симптомы — предвестники гипогликемии. В таких случаях необходимо решить вопрос целесообразности управления транспортным средством.