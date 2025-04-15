Глибенкламид (Glibenclamid)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Экономия при брони: -11,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
54,72
Экономия при брони: -10,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,90
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
1.3 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак