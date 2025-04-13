Глибенкламид (Glibenclamid)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 395 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Фармация
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
31,38
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Фармация
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
39,25
Экономия при брони: -3,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
64,20
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Фармация
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
42,40
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак