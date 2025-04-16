Глибенкламид (Glibenclamid)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,90
Экономия при брони: -1,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
69,72
Экономия при брони: -9,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,90
Экономия при брони: -1,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,70
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
64,52
Экономия при брони: -4,79 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
68,57
Экономия при брони: -7,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак