Глибенкламид (Glibenclamid)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак