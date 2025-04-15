Киев
Глибенкламид (Glibenclamid)

Глибенкламид (Glibenclamid)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 71 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
41,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,90
Экономия при брони: -1,90 грн
60,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,90
Экономия при брони: -1,90 грн
60,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Экономия при брони: -4,00 грн
56,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
53,84 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,80
Экономия при брони: -1,80 грн
60,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
41,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,50
Экономия при брони: -0,50 грн
60,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
64,98
Экономия при брони: -5,09 грн
59,89 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,70
Экономия при брони: -1,70 грн
60,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,80
Экономия при брони: -1,80 грн
60,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,70
Экономия при брони: -1,70 грн
60,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
53,84 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
58,40 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,90
Экономия при брони: -1,90 грн
60,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
44,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80 грн
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