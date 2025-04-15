Глибенкламид (Glibenclamid)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,90
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,90
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Экономия при брони: -4,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,80
Экономия при брони: -1,80 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Мед-сервис
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
60,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
64,98
Экономия при брони: -5,09 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,70
Экономия при брони: -1,70 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,80
Экономия при брони: -1,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,70
Экономия при брони: -1,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Народная аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
61,90
Экономия при брони: -1,90 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Мед-сервис
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак