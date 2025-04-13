Глибенкламид (Glibenclamid)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 21 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 21 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
66,00
Экономия при брони: -4,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
2.4 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
2.5 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
Глибенкламид таблетки 5 мг №100
Фармак