Пентасед (Pentased)
Пентасед инструкция по применению
Состав
Парацетамол - 0,21 г
Пропифеназон - 0,21 г
Кофеин - 0,05 г
Фенобарбитал - 0,02 г
Кодеина фосфат - 0,01 г
Фармакологические свойства
обусловлены свойствами его действующих веществ.
Парацетамол — ненаркотический анальгетик, оказывает обезболивающее и жаропонижающее действие, обусловленное ингибированием синтеза простагландинов, а также других медиаторов боли и воспаления преимущественно в ЦНС. Снижает возбудимость центра терморегуляции гипоталамуса.
Пропифеназон оказывает выраженное анальгезирующее и жаропонижающее действие, связанное с блокадой синтеза простагландинов преимущественно в ЦНС; в высоких дозах проявляет также противовоспалительный и умеренный спазмолитический эффекты.
Кодеин оказывает анальгезирующее действие, обусловленное возбуждением опиатных рецепторов в различных отделах ЦНС и периферических тканях, что приводит к стимуляции антиноцицептивной системы и уменьшению эмоционального восприятия боли; оказывает также центральное противокашлевое действие за счет подавления возбудимости кашлевого центра.
Фенобарбитал оказывает угнетающее влияние на ЦНС, обладает седативным, снотворным и некоторым миорелаксирующим эффектом, уменьшает эмоциональную реакцию на болевые ощущения.
Кофеин стимулирует психомоторные центры головного мозга, оказывает аналептическое действие, усиливает эффект анальгетиков, устраняет сонливость и чувство усталости, повышает физическую и умственную работоспособность.
Показания Пентасед
болевой синдром слабой и средней интенсивности различного генеза: головная боль, зубная боль, невралгия, миалгия, артралгии, первичная дисменорея. Лихорадочный синдром при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.
Применение Пентасед
взрослым назначают по 1–2 таблетки 1–3 раза в сутки, желательно после еды, запивая небольшим количеством воды.
Детям и подросткам в возрасте 12–18 лет назначают по ½–1 таблетке 1–4 раза в сутки.
Максимальная суточная доза для взрослых составляет 6 таблеток (в 3–4 приема), для детей и подростков в возрасте 12–18 лет — 4 таблетки.
Продолжительность курса лечения зависит от эффективности и переносимости терапии, составляя обычно не более 5 сут при лечении болевого синдрома и не более 3 сут при лечении лихорадочного. При необходимости продолжения курса лечения нужно проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, анемия, лейкопения, гранулоцитопения, агранулоцитоз, БА, состояния, сопровождающиеся угнетением дыхания, внутричерепная гипертензия, АГ, острый инфаркт миокарда, алкогольное опьянение, глаукома, период беременности и кормления грудью, возраст до 12 лет.
Побочные эффекты
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, запор; при длительном приеме препарата в высоких дозах возможно развитие гепатотоксического действия.
Со стороны ЦНС: головокружение, сонливость, снижение скорости психомоторных реакций, способности к концентрации внимания.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, тахикардия.
Со стороны системы кроветворения: анемия, лейкопения, гранулоцитопения, агранулоцитоз.
Со стороны мочевыделительной системы: при длительном приеме препарата в высоких дозах возможно развитие нефротоксического действия.
Аллергические реакции: сыпь, зуд, крапивница.
Особые указания
при лечении более 7 сут необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени (активности печеночных трансаминаз).
С осторожностью применяют у больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), при поллинозах, а также у пациентов пожилого возраста.
Чрезмерное употребление кофеинсодержащих продуктов (кофе, чай) на фоне лечения может вызывать симптомы передозировки.
При длительном бесконтрольном применении препарата в высоких дозах возможно развитие привыкания (снижение анальгезирующего эффекта), зависимости от препарата (в связи с содержанием кодеина), почечной и/или печеночной недостаточности.
Препарат может изменять результаты анализов допинг-контроля спортсменов и затруднять установление диагноза при «остром животе».
Препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.
Во время приема этого лекарственного средства следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, которые требуют повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций.
В период лечения необходимо исключить употребление алкоголя.
Взаимодействия
при одновременном применении с препаратами, угнетающими ЦНС, — седативные средства, снотворные (зопиклон, мидазолам и др.), транквилизаторы (диазепам, рисперидон и др.), миорелаксанты (тольперизон, тизанидин и др.), алкоголь — возможно взаимное увеличение выраженности побочных эффектов (угнетение ЦНС, дыхательного центра, развитие артериальной гипотензии).
При одновременном назначении с индукторами микросомального окисления (барбитураты, карбамазепин, фенитоин, никотин, рифампицин, салициламид и др.), трициклическими антидепрессантами (амитриптилин, имипрамин и др.), а также при употреблении алкоголя значительно повышается риск гепатотоксического действия.
Длительное применение противосудорожных препаратов (карбамазепин, ламотригин и др.) может снизить эффективность парацетамола.
При повторном приеме парацетамола может усилиться действие антикоагулянтов — производных дикумарина (этил бискумацетат, аценокумарол и др.).
При одновременном применении с антиаритмическими средствами фенобарбитал усиливает гипотензивный эффект соталола и ускоряет метаболизм мексилетина.
Пропифеназон может усиливать действие пероральных антидиабетических средств (гликлазид, глимепирид и др.), сульфаниламидных препаратов (сульфадиметоксин, ко-тримоксазол и др.), антикоагулянтов (гепарин, производные кумарина и др.), ульцерогенный эффект ГКС (преднизолон, дексаметазон и др.).
Эффективность препарата может снизиться при одновременном применении с колестирамином, холинолитиками (атропин, скополамин и др.), антидепрессантами (амитриптилин, флуоксетин и др.), щелочными веществами (натрия гидрокарбонат и др.).
Парацетамол ускоряет выведение хлорамфеникола. Метоклопрамид ускоряет всасывание парацетамола.
Кофеин ускоряет всасывание эрготамина.
Передозировка
симптомы: тошнота, рвота, гастралгия, усиление потоотделения, бледность кожных покровов, тахикардия, аритмия, угнетение дыхательного центра, нарушение ориентации, артериальная гипотензия. Следует иметь в виду, что прием парацетамола в дозе более 6 г может вызывать тяжелое поражение печени.
Лечение: отмена препарата, промывание желудка, назначение кишечных адсорбентов (активированный уголь и др.), симптоматическая терапия. Антидотом парацетамола является ацетилцистеин.
Условия хранения
в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.