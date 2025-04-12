при лечении более 7 сут необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени (активности печеночных трансаминаз).

С осторожностью применяют у больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), при поллинозах, а также у пациентов пожилого возраста.

Чрезмерное употребление кофеинсодержащих продуктов (кофе, чай) на фоне лечения может вызывать симптомы передозировки.

При длительном бесконтрольном применении препарата в высоких дозах возможно развитие привыкания (снижение анальгезирующего эффекта), зависимости от препарата (в связи с содержанием кодеина), почечной и/или печеночной недостаточности.

Препарат может изменять результаты анализов допинг-контроля спортсменов и затруднять установление диагноза при «остром животе».

Препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.

Во время приема этого лекарственного средства следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, которые требуют повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций.

В период лечения необходимо исключить употребление алкоголя.