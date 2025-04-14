Одесса (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
47,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
46,10
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -5,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
47,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
47,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
47,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
47,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
47,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
44,20
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,50
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
47,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
45,50
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,50
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,50
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,50
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье