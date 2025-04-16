Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
44,20
Экономия при брони: -2,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
43,50
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
41,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
41,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
41,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
42,80
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
41,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
41,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
43,50
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
3.4 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
41,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
41,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
41,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 30
4.4 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
46,10
Экономия при брони: -4,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -7,20 грн