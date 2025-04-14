Днепр (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
42,80
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
42,80
Экономия при брони: -1,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
41,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
41,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
41,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
4.4 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
4.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
4.6 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
45,50
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
41,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
4.8 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
46,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
5.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
41,80
Экономия при брони: -0,40 грн