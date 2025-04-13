Киев (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
43,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
46,40
Экономия при брони: -3,00 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
46,10
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
46,10
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
46,10
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,40
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
2.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
44,40
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -4,80 грн
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптекарь
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
46,10
Экономия при брони: -2,70 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье