Харьков (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,40
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
44,40
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
44,60
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,40
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,40
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
44,40
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
5.1 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
45,70
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
44,40
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
5.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,40
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
6.6 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
6.6 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
6.7 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
46,40
Экономия при брони: -3,00 грн