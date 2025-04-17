Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
46,40
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,40
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,50
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,50
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,40
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,50
Экономия при брони: -4,60 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,50
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,50
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
48,60
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,50
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
49,40
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье
47,70
Экономия при брони: -2,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Пентасед таблетки блистер №10
Корпорация Здоровье