Средство для наружного применения можно использовать везде, даже при отсутствии раковин для мытья и воды.

Для удобства при использовании препарата Стериллиум® лучше отбирать с помощью дозирующего устройства. Имеющиеся системы дозирования позволяют набирать Стериллиум® бесконтактно. Дозаторы могут быть размещены независимо от наличия раковин или моек там, где необходима гигиеническая антисептическая обработка кожи рук.

1. Гигиеническая антисептическая обработка кожи рук направлена против транзиторной микрофлоры кожи рук без нарушения резидентной микрофлоры.

Гигиеническая антисептическая обработка кожи рук проводится:

в учреждениях, на предприятиях, в учреждениях и организациях здравоохранения;

в детских дошкольных учреждениях, учебных заведениях разных уровней аккредитации;

на предприятиях косметической, фармацевтической, микробиологической промышленности;

на предприятиях пищевой промышленности;

в учреждениях общественного питания и торговли;

на всех видах транспорта;

на коммунальных объектах;

в учреждениях социальной защиты;

в пенитенциарных учреждениях;

для антисептической обработки кожи рук на объектах, деятельность которых требует соблюдения гигиены, т. ч. в быту для обработки кожи рук лиц, ухаживающих за новорожденными, у пациентов пожилого возраста, больных, в путешествиях.

Гигиеническую антисептическую обработку кожи рук рекомендуется проводить перед:

входом в асептические помещения (предоперационную, стерилизационные отделения, отделения реанимации, гемодиализа);

выполнением инвазивных вмешательств (установление катетеров, проведения инъекций, бронхоскопии, эндоскопии);

деятельностью, при которой возможно инфицирование объекта (например, приготовление инфузий, наполнение емкостей растворами);

каждым прямым контактом с пациентами;

переходом от инфицированного к неинфицированному участку тела пациента;

контактом со стерильным материалом и инструментарием;

применением перчаток;

после:

контакта с загрязненными предметами, жидкостями или поверхностями (например, с системой сбора мочи, загрязненным бельем, биосубстратами, выделениями больного);

контакта с уже введенными дренажами, катетерами или с местом их введения;

каждого контакта с ранами;

каждого контакта с пациентами;

снятия перчаток;

пользования туалетом;

после чистки носа (при рините есть большая вероятность наличия вирусной инфекции с последующим выделением S.aureus).

Последовательность метода втирания антисептика для гигиенической обработки рук согласно Европейским стандартом EN 1500 приведена ниже. Руки после антисептической обработки не следует мыть.

Стадия 1: ладонь к ладони, включая запястья.

Стадия 2: правая ладонь на левую тыльную сторону кисти и левая ладонь на правую тыльную сторону кисти.

Стадия 3: ладонь к ладони рук с перекрещенными пальцами.

Стадия 4: наружная сторона пальцев на противоположной ладони с перекрещенными пальцами.

Стадия 5: круговое растирание левого большого пальца в закрытой ладони правой руки и наоборот.

Стадия 6: круговое втирание сомкнутых кончиков пальцев правой руки на левой ладони и наоборот.

Антисептическое средство добавлять в углубление ладоней сухих рук. По приведенной схеме антисептик энергично втирать в течение 30 секунд в кожу рук, включая запястья. На каждой стадии движение повторять 5 раз. После завершения шестой стадии отдельные движения повторять до окончания времени экспозиции. В случае необходимости — повторить втирание с новой порцией антисептического средства. Следить за тем, чтобы в течение всего времени втирания руки оставались увлажненными препаратом.

Рутинную гигиеническую антисептическую обработку кожи рук без последующего мытья следует проводить до и после осмотра каждого пациента, а также до и после каждой медицинской манипуляции.

Методика гигиенической антисептической обработки кожи рук

До и после контакта без видимого загрязнения рук Минимум 3 мл антисептика Стериллиум® набирать непосредственно из пластикового флакона или при помощи дозирующего устройства в углубление сухой ладони. После этого средство активно втирать в ладони, пальцы, между пальцами, в кожу на тыльной поверхности ладони, в кутикулы и подногтевые щели Средство необходимо втирать в течение 30 секунд. В течение всего времени обработки руки следует увлажнять антисептическим средством.

В особых случаях, а именно:

а) при капельном загрязнении рук — тщательно удалить загрязнения одноразовой салфеткой, пропитанной средством Стериллиум®, затем руки обработать антисептическим средством Стериллиум по методике;

б) при избыточном загрязнении рук выделениями, секретами, кровью — руки сначала помыть водой, затем — с обычным мылом или мылом с антимикробным эффектом, предотвращая разбрызгивание воды в окружающую среду и на одежду (например, в случае загрязнения кровью). Тщательно высушить руки с помощью безволокнистого одноразового полотенца. После чего руки необходимо обработать антисептиком по стандартной методике. В случае необходимости зону загрязнения дезинфицировать и одеть новую спецодежду.

2. Хирургическая антисептическая обработка кожи рук медицинского персонала направлена против транзиторной и резидентной микрофлоры кожи рук.

Хирургическая антисептическая обработка кожи рук осуществляется перед каждым операционным вмешательством.

Методика хирургической антисептической обработки кожи рук

Перед каждым хирургическим вмешательством 1. Вымыть руки и предплечья водой с мягкой эмульсией, например Бактолин® базик, потом тщательно смыть. Стерильную щетку для ногтей использовать только в случае необходимости, поскольку щетка может привести к микроповреждениям кожи. 2. Тщательно высушить руки с помощью безволокнистого одноразового полотенца. Руки должны быть чистыми. 3. Антисептическое средство Стериллиум® набирать из дозатора в сухую ладонь (локтем несколько раз нажать на рычаг дозатора) и увлажнять руки и предплечья. В течение 1,5 минут втирать Стериллиум® в кожу рук и предплечий, включая кистевые и локтевые суставы. При этом периодически отбирать столько порций антисептика, сколько требуется, чтобы в течение всего времени втирания руки были увлажнены средством. Ладони нужно держать выше уровня локтей. Последнюю порцию антисептического средства необходимо втирать в кожу до высыхания. На всю процедуру следует использовать не менее 6 мл (2х3 мл) средства. ВНИМАНИЕ! Не надевать рукавички на влажные от антисептика руки, дождаться полного высыхания кожи рук.

3. Антисептическая обработка кожи перед инъекциями и пункциями.

Антисептическую обработку кожи осуществлять перед инъекциями, пункциями, забором крови, мелкими хирургическими вмешательствами, а также для антисептической обработки мелких повреждений кожи.

Антисептическая обработка кожи перед инъекциями и пункциями:

в местах возможных вмешательств сухую кожу необходимо обрабатывать тампоном, увлажненным препаратом Стериллиум®, в течение 15 секунд;

перед небольшими хирургическими вмешательствами (перед пункциями суставов, пустот и полостей тела) кожу обрабатывать в течение 1 минуты;

кожа с большим количеством сальных желез должна быть увлажненной препаратом в течение 10 минут.

4. Дозировка.

В медицинской практике:

гигиеническая антисептическая обработка кожи рук — минимум 3 мл средства втирать в сухую кожу рук в течение 30 секунд;

хирургическая антисептическая обработка кожи рук — минимум 6 мл (2х3 мл) средства втирать в кожу рук порциями в течение 1,5 минуты (2х45 секунд).

В промышленности:

3 мл средства Стериллиум® втирать в сухую кожу рук в течение 30 секунд.

В других отраслях, где требуется соблюдение гигиенических норм, и в быту:

3 мл средства Стериллиум® втирать в сухую кожу рук в течение 30 секунд.

Гигиеническая антисептическая обработка кожи рук для профилактики заболеваний, вызванная возбудителями:

наименование экспозиция:

вирус гепатита В, С/ВИЧ 15 секунд;

вирус герпеса тип I, II 15 секунд;

вирус гриппа А 15 секунд;

ротавирус 15 секунд;

вакциниявирус 15 секунд;

вирус птичьего гриппа 15 секунд;

вирус SARS 30 секунд;

аденовирус* 30 секунд;

полиомавирус* 60 секунд;

мультирезистентный золотистый стафилококк (MRSA) 30 секунд;

энтерогеморрагическая кишечная палочка (EHEC) 30 секунд;

микобактерии туберкулеза* 30 секунд;

сальмонеллы 15 секунд;

листерии 15 секунд;

холерный вибрион 30 секунд;

* В соответствии с рекомендациями Института Р.Коха (RKI), Германия, для профилактики туберкулеза (тест с M.terrae), адено- и полиомавирусной инфекций процедуру повторить дважды.

Следить за тем, чтобы в течение всего времени втирание препарата руки оставались увлажненными препаратом.