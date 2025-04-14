Стериллиум® (Sterillium®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
135,46
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
138,56
Экономия при брони: -13,11 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
499,19
Экономия при брони: -32,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
146,50
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
132,88
Экономия при брони: -9,74 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
279,36
Экономия при брони: -13,69 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
487,58
Экономия при брони: -23,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
134,63
Экономия при брони: -8,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
130,09
Экономия при брони: -9,25 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
278,58
Экономия при брони: -17,99 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан