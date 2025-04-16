Стериллиум® (Sterillium®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
134,11
Экономия при брони: -11,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
138,67
Экономия при брони: -8,04 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
282,48
Экономия при брони: -14,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
134,15
Экономия при брони: -7,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
283,47
Экономия при брони: -15,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
134,69
Экономия при брони: -6,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
301,10
Экономия при брони: -50,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
136,51
Экономия при брони: -5,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
127,99
Экономия при брони: -6,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
129,55
Экономия при брони: -8,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
133,65
Экономия при брони: -5,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
279,44
Экономия при брони: -13,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
130,72
Экономия при брони: -7,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
131,90
Экономия при брони: -5,37 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
272,32
Экономия при брони: -11,63 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
301,10
Экономия при брони: -50,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
134,63
Экономия при брони: -12,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
132,38
Экономия при брони: -8,45 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
278,32
Экономия при брони: -12,65 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
489,93
Экономия при брони: -22,28 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан