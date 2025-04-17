Стериллиум® (Sterillium®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
301,10
Экономия при брони: -41,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
301,10
Экономия при брони: -41,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
136,43
Экономия при брони: -7,37 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
282,44
Экономия при брони: -18,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
528,80
Экономия при брони: -88,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
143,70
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
257,00
Экономия при брони: -12,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
301,10
Экономия при брони: -41,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан